El Quartet Prysma, format per músics de l’Orquestra Julià Carbonell, va estrenar ahir en directe a l’Auditori Enric Granados de Lleida les composicions del seu nou treball discogràfic, Quilòmetre Zero. El títol al·ludeix a les tres peces compostes especialment per a aquesta formació per tres músics lleidatans: Ramon Andreu, David Esterri i Jordi Nus.