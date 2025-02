El dibuixant Javier Mariscal rebrà el Premi Trajectòria de l'Animac en una edició centrada en el món animal

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, projectarà 226 films en la 29a edició que se celebrarà a Lleida del 20 al 23 de febrer sota el lema 'We, animals'. Més de la meitat de les peces són estrenes i n'hi ha cinc que estan nominades als Oscar. L'organització ha anunciat que el dibuixant valencià Javier Mariscal recollirà el Premi Trajectòria 2025 de l'Animac i se sumarà així al duo canadenc d'animadores Wendy Tilby i Amanda Forbis, reconegudes amb el Premi Honorífic, i a l'artista, director i animador Gianluigi Toccafondo, distingit amb el Premi Animation Master. La programació de l'Animac també inclou conferències, tallers, exposicions i activitats paral·leles en equipaments culturals de la capital del Segrià.

L'acte inaugural, el 20 de febrer a la Llotja de Lleida, inclourà l'estrena de la creació audiovisual de cinema en directe 'Flora i fauna en moviment'. L'obra anirà a càrrec d'artistes, animadors i programadors del col·lectiu Estampa, que durant 30 minuts realitzaran animacions en directe damunt l'escenari, amb l'acompanyament de sons i músiques a càrrec del lleidatà Josep Maria Baldomà. "És un espectacle únic i irrepetible, i una producció d'Animac amb el col·lectiu Estampa", ha destacat aquest dilluns la directora de la mostra, Carolina López.

Sota el lema 'We, animals', l'Animac proposa una mirada profunda sobre la connexió humana amb el regne animal. López ha destacat que la temàtica s'ha escollit per un motiu ecològic en un context de "preocupació" per l'auge dels moviments negacionistes del canvi climàtic, i també per un motiu cultural i artístic. En aquest sentit, ha recordat que els animals pintats a les coves van ser possiblement la primera representació artística de la història, i que les cultures clàssiques i indígenes també els van tenir molt presents, representant-los fins i tot com a déus.