El periodista i escriptor Juan Cal torna a la novel·la negra amb 'A boca de fosc', una història de “muntanya total”

Dos anys després d’estrenar-se en el gènere negre amb Crim al bancal, el periodista i escriptor lleidatà Juan Cal torna a la primera línia de les novetats literàries als aparadors de les llibreries amb A boca de fosc (Pagès Editors). Si llavors –malgrat el títol– l’acció transcorria en una trama urbana, ara l’autor es trasllada al Pallars en una història de “muntanya total”. L’herència, la cultura mil·lenària i la lluita per la propietat enmig de la bellesa brutal de les muntanyes conformen el còctel ideal per a una novel·la amb tots els ingredients d’una trama criminal. “De la meua època professional com a periodista, sempre se’m va quedar gravat un judici que vaig cobrir el 1984 sobre un succés ocorregut a la Vall de Boí, en el qual un hereu va reclamar la casa familiar al cabaler que l’havia cuidat durant trenta anys”, va recordar Cal sobre el germen d’aquesta novel·la. “He destil·lat aquella història inventant-me un cabaler, un mossèn hereu, una dona protagonista..., i Casa Peguera en un poble de la Vall Ferrera que he batejat com a Juberri en el marc d’una trama el centre de la qual té la connexió tel·lúrica amb la terra”, va assenyalar l’autor sobre una novel·la que arranca deixant les coses clares: “Al primer capítol hi ha un mort i una persona que confessa l’assassinat.”

Cal va comentar en aquest sentit que, “des del punt de vista d’una novel·la policíaca, sembla com si ja tot quedés resolt des de les primeres pàgines però, més endavant, una sèrie d’esdeveniments poden donar la volta a tot”. I és que “es tracta d’anar jugant amb el lector, però sense girs argumentals que el sorprenguin sinó fent-lo seguir un camí amb moltes bifurcacions, en el qual cada vegada cal elegir una d’aquestes fins al final de la tirada”.

L’escriptor va destacar d’aquesta història negra “el pes de l’herència, la maledicció de l’hereu, de la persona que ha de quedar-se al país per perpetuar l’herència familiar, enfrontat als que marxen”. Va reconèixer que “aquesta idea de l’hereu condemnat a quedar-se també està subjacent a l’última novel·la de Pep Coll, Els crims de la mel”. De fet, va afegir que “he volgut rendir una espècie d’homenatge a l’escriptor pallarès, des de la primera cita del llibre fins a expressions de la parla pallaresa que ell va recuperar, valorant així el seu esforç per mantenir viva la cultura pallaresa malgrat, com ell diu, els teleclubs”. En aquest sentit, val a recordar que en el seu anterior Crim al bancal, la seua quarta novel·la, l’escriptor es va estrenar en català i, ara, ha fet un pas més en un “exercici lingüístic” amb personatges que s’expressen en el català nord-occidental de la zona.

Camí d’una trilogia

A A boca de fosc, repeteixen personatges de Crim al bancal com l’advocada Llopis, el mosso Jordi Pelegrí, el periodista Pere Pons o el bàrman Rick. “Ja vaig anunciar la meua idea de crear una trilogia policíaca; aquí, això sí, amb nous personatges, però que quedi clar que es pot llegir aquesta història en si mateixa”, va comentar Cal.

D’altra banda, també va afegir que, “encara que hi pot haver personatges que s’assemblen a alguns de l’univers Tor de Carles Porta, res més lluny de la realitat”. En aquesta novel·la, Cal parla de “la contradicció entre un món ancorat en la tradició antiga davant dels que volen construir un món nou, modern; el xoc entre les arrels i les novetats, en el qual una petita espurna per la propietat d’un tros de terra pot fer esclatar una catàstrofe”.