Liciten la gestió del centre de dia a l’espera de les places concertades

El ple de l’ajuntament de Torregrossa ha donat llum verda a l’estudi de viabilitat econòmica i financera del servei del centre de dia per als avis del municipi, com a requisit previ a l’encàrrec del servei a una empresa privada. L’alcaldessa, Maribel Zamora, va explicar que l’estudi es troba ara en informació pública, i confirma la viabilitat econòmica de la concessió.

Va afegir que paral·lelament el consistori treballa per aconseguir que el departament de Drets Socials atorgui la concertació de places, “sol·licitades des de fa anys i que ha de permetre que el centre compti amb places públiques”, va dir. “Cal que el Govern agilitzi la concertació d’aquestes places i doni resposta a les necessitats dels padrins de la localitat i les seues famílies”. Va afegir que la prioritat és que el servei sigui una realitat tan aviat com sigui possible, “fa massa temps que estem pendents de conèixer el nombre de places que seran concertades de les 25 de què disposa aquest nou equipament”.

El projecte del centre de dia es va iniciar l’any 2010 i no va ser fins al 2023 quan es van inaugurar les instal·lacions. L’alcaldessa va apuntar que la demanda és actualment alta i ja hi ha llista d’espera per aconseguir una plaça.