Lliure el conductor acusat de causar la mort d’un motorista diumenge a Montferrer

El jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell va decretar ahir la llibertat amb càrrecs per al conductor de 71 anys arrestat diumenge com a presumpte responsable del xoc mortal que hi va haver aquella tarda a l’N-260 a Montferrer i Castellbò, a l’Alt Urgell, segons van informar fonts judicials. Veí del Baix Llobregat, haurà de comparèixer quan sigui requerit. No va transcendir si se li havia retirat el carnet. Val a recordar que en el sinistre va perdre la vida un jove motorista de 21 anys d’Andorra.

L’investigat va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi per imprudència greu. Va donar negatiu en el test d’alcohol i drogues. Els Mossos d’Esquadra van determinar que va efectuar una maniobra sense parar prou atenció. Concretament, el turisme que conduïa, en el qual viatjaven dos ocupants més, circulava en direcció a Lleida quan va fer un canvi de sentit, incorporant-se a la via sense comprovar que hi havia una moto que anava en direcció a Andorra. El motorista no va poder evitar l’impacte per encalç amb el cotxe que s’incorporava al carril i va morir a causa del xoc.