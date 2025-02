Un lladre amb 34 antecedents assalta una gasolinera a Agramunt

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Té 37 anys i acumula 34 antecedents policials. Es tracta d’un veí d’Agramunt que diumenge van tornar a ser arrestats pels Mossos d’Esquadra. Aquesta vegada com a presumpte autor d’un assalt dijous passat a la botiga d’un agasolinera d’aquesta localitat de l’Urgell. Va ser arrestat juntament amb un altre jove de 20 anys. Ambdós van passar a disposició judicial dilluns davant del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va decretar-ne la llibertat amb càrrecs, segons ha pogut saber aquest diari.

El robatori es va produir a la gasolinera situada a la carretera de Tàrrega. Uns individus van forçar la porta i van sostreure diners de l’interior. La investigació policial va permetre identificar els presumptes autors i, diumenge a la matinada, els agents van identificar a la plaça del Pou un dels presumptes lladres, un jove de 20 anys. En el moment de la identificació va aparèixer un segon individu, també implicat en l’assalt, que va increpar els agents i va adoptar una actitud molt agressiva, no fent cas de les indicacions dels policies i resistint-se a la detenció.

Els agents els van detenir als dos com a presumptes autors d’un robatori amb força i al segon individu, a qui li consten 34 antecedents, per atemptat als agents de l’autoritat, desobediència greu i resistència. El jove de 20 anys també compta amb antecedents. La investigació continua oberta i no es descarta que estiguin darrere d’altres robatoris que s’han produït en les últimes setmanes a la localitat i que han suposat un increment de vigilància.

En aquest sentit, l’ajuntament, la Policia Local i els Mossos faran aquesta tarda (19.00 hores) una xarrada als veïns per a la prevenció de robatoris en domicilis. La iniciativa és una de les mesures que es van acordar a la taula de coordinació celebrada fa dos setmanes a l’ajuntament. A més de la xarrada s’han augmentat els controls a l’entrada i sortida del nucli urbà i s’ha augmentat la presència de patrulles de Mossos.

Val a recordar que la Policia Local va recuperar la setmana passada dos motos que havien estat robades a començaments de mes després que es registressin robatoris en domicilis, pàrquings i magatzems, com va avançar SEGRE.