‘Música d’Alçada’, d’Ivonne Navarro, guanyadora del cartell per a la 14a edició del FeMAP

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ja ha seleccionat la imatge de la catorzena edició a través del concurs de cartells que convoca anualment. Es tracta de l’obra titulada Música d’Alçada, de la il·lustradora de Molló Ivonne Navarro. L’artista plasma el patrimoni natural del Pirineu com l’escenari que acollirà els concerts del certamen. Així mateix, Navarro posa en relleu el patrimoni immaterial i cultural que les comunitats transmeten de generació en generació. La 14a edició del FeMAP tindrà lloc del 4 de juliol al 24 d’agost i comptarà amb la participació de quaranta-un municipis, un més que l’any passat. Com a novetat, s’incorporen Portbou (estrenant la implicació de l’Alt Empordà al festival), Molló i les parròquies andorranes de Canillo i Ordino, així com les localitats de Sant Julià de Lòria i Engolasters.