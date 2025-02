Ponent, escenari de pel·lícula

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Posicionar el pla de Lleida com a escenari de pel·lícula. Amb aquest objectiu ahir es va presentar el projecte Ponent i Acció a Tàrrega, amb el qual es vol impulsar el sector audiovisual a les comarques de la Noguera, el Pla d’Urgell i l’Urgell. Una de les primeres accions és la creació d’una oficina de rodatges, que obrirà al març a Cal Trepat de Tàrrega, des d’on s’assessorarà i acompanyarà les persones i empreses relacionades amb el sector audiovisual i s’oferiran formacions especialitzades. Ponent i Acció és un projecte supracomarcal que compta amb la implicació dels consells comarcals de la Noguera, el Pla i l’Urgell amb el lideratge de l’ajuntament de Tàrrega, i compta amb el suport de 46 municipis i 63 empreses, entitats i professionals. L’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va destacar que el projecte busca “facilitar rodatges, enregistraments i projectes audiovisuals a les Terres de Ponent perquè tenim molt a oferir”, alhora que els projectes aportaran “molt potencial econòmic i cultural” al territori. En aquest sentit, Pijuan va revelar que cada rodatge d’un llargmetratge suposaria una inversió directa de 285.000 euros, per la qual cosa “es tracta també d’un impuls econòmic creant noves oportunitats d’ocupació”. Per posar en marxa l’oficina de rodatges, l’ajuntament de Tàrrega ha contractat un tècnic gràcies a una ajuda del SOC. David Esteve, tècnic de Promoció Econòmica, va afirmar que pretenen “dinamitzar l’oferta ocupacional en aquest àmbit específic” i a partir del març es portaran a terme les primeres formacions especialitzades de qualitat.

P

La Paeria de Lleida posa en marxa el primer concurs de creació de guions de curtmetratges de qualitat professional per visibilitzar el talent a la capital. La iniciativa tindrà el nom Palma Produccions Pro i estarà dirigida a joves vinculats amb la capital del Segrià d’entre 18 i 35 anys,

El guió que guanyi el concurs s’estrenarà al Festival Som Cinema i es presentarà en certàmens i concursos cinematogràfics d’arreu del territori. Per la seua banda, el regidor de Joventut, Educació i Ocupació, Xavi Blanco, ha explicat que “amb aquesta iniciativa el que volem és posar Lleida al mapa i donar oportunitats als joves que ho mereixen i que es vulguin dedicar al sector audiovisual”.El jurat del concurs valorarà especialment l’originalitat i la qualitat narrativa del guió, entre altres aspectes.