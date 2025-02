La Biennal d’Art Cristòfol més crítica

El Centre d’Art Contemporani la Panera de Lleida va inaugurar ahir el primer cicle expositiu del 2025, marcat per l’estrena de la 13 edició de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol. Aquest esdeveniment, que cada dos anys radiografia l’escena de l’art contemporani a la Península, en aquesta ocasió porta per títol Extractivismes, en una crítica directa a “l’operativa de l’actual capitalisme neoliberal, basat en un model productiu que es fonamenta en la privatització, l’extracció i la comercialització dels recursos naturals” del planeta. Els comissaris de la mostra, Christian Alonso –director de la Panera fins el desembre passat (vegeu el desglossament)– i María Íñigo Clavo, han seleccionat una dotzena d’artistes i col·lectius com a Cambalache, Estampa o Fraud que, a través de pintures, instal·lacions, gràfics i audiovisuals posen el focus en les implicacions, les reaccions i les alternatives dels processos d’extracció de recursos, provant de donar resposta artística a les actuals crisis ecosocials que pateix un món occidental basat en “un creixement il·limitat i un consum desmesurat”.

En la inauguració de la Biennal, que es podrà visitar fins al 25 de maig, la regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, va tenir un record per al qui va ser el primer regidor de Cultura de Lleida de la democràcia, Jaume Magre, recuperant el seu lema: “posar la cultura en el centre, la qual cosa no només és possible sinó que avui és més necessària que mai”.

D’altra banda, l’Espai miniPanera va estrenar una instal·lació per a tocar del cineasta d’animació canadenca Isaac King, un dels convidats aquesta setmana d’Animac. Es tracta d’un flipbook gegant que combina l’animació i la narració de contes, amb l’educació ecològica com a punt de partida. Així mateix, el centre de documentació de la Panera va estrenar el llibre d’artista Juxtaposicions, del portuguès establert a Barcelona Carlos Bunga.

La direcció de l’equipament cultural, vacant

El 31 de desembre, el lleidatà Christian Alonso va acabar el seu contracte de direcció de dos anys al capdavant de la Panera, càrrec que des d’aleshores es troba vacant. De tota manera, Alonso ha comissariat la Biennal Cristòfol, amb María Íñigo Clavo, que es podrà veure fins final de maig. La regidora de Cultura va assegurar que la situació es resoldrà en els propers mesos.