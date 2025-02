L’IEI rep el llegat de l’arqueòleg José Luis Maya, professor de l’Estudi General

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La família de l’historiador i arqueòleg José Luis Maya (1949-2001) va donar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) un ampli fons documental del que va ser el primer professor de Prehistòria de l’Estudi General de Lleida, en els primers anys de la dècada dels 70, i intens col·laborador de l’equip d’arqueologia de l’IEI fins a la seua prematura mort, sobretot en excavacions de jaciments com Carratalà i Genó, a Aitona. El president de la Diputació, Joan Talarn, va presidir la firma de la donació acompanyat per la viuda de José Luis Maya, Mercedes Lax, i les seues filles, Mercedes i Constanza. Talarn va recordar la passió per la història i el compromís amb l’IEI del qual va ser “un dels historiadors més rellevants de Catalunya”. El llegat està compost per uns 2.000 volums, entre llibres i revistes especialitzades; un fons documental d’excavacions i investigació; un fons gràfic amb planimetries i dibuixos de materials ceràmics; un fons fotogràfic amb unes 7.000 diapositives d’excavacions; així com cartes i material informàtic. Després de la firma, l’aula magna va acollir un col·loqui, també amb Joan Ramon González (excap d’Arqueologia de l’IEI) i Josep Ignasi Rodríguez (exresponsable d’Audiovisuals de la Diputació), exalumnes de Maya.