La ‘Passió de Passions’, amb la de Cervera, pren Montserrat

La plaça del Santuari de Montserrat va acollir ahir l’obra Passió de Passions, amb la participació entre altres de la de Cervera. El president de la Federació Catalana de Passions, Jordi Carapuig, va destacar que es tracta d’un espectacle “únic”, que implica la mobilització d’un miler de persones, on cada Passió interpreta una o diverses escenes emblemàtiques de la seua pròpia representació, creant un mosaic que combina tradició i riquesa artística. Per a Carapuig, és també un acte que dona valor a la “diversitat lingüística, cultural i teatral del país”. “És molt bonic veure com es recull les parles dels diferents racons del país”, va destacar Reyes Barragán, de la Passió de Llinars. La representació, que s’emmarca en els actes del Mil·lenari, podrà tornar a veure’s avui. La Federació va aprofitar per presentar la temporada d’enguany amb aquest gran acte a Montserrat. La proposta va oferir diferents escenes de 22 Passions associades que van escenificar una única Passió. Hi van participar les de Cervera, Cunit, Castellvell del Camp, Constantí, Villalba dels Arcs, la Cava, Ulldecona, Sant Climent Secebes, Vila-sacra, Castelló d’Empúries, l’Escala, la Bisbal d’Empordà, Sant Hilari Sacalm, Llinars del Vallès, Mataró, Vilassar de Mar, Argentona, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Sant Vicenç dels Horts, el Clot-Barcelona i Vilanova i la Geltrú.