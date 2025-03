Rifa d’art a Lleida ‘contra’ la dana de València

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els quatre ateneus federats de Lleida s’han unit per primera vegada per organitzar una activitat solidària conjunta: una rifa d’art en benefici de les entitats musicals afectades la tardor passada per la dana de València. L’Ateneu Popular de Ponent, el Cercle de Belles Arts, la Fundació Orfeó Lleidatà i l’associació cultural Res Non Verba, en col·laboració també amb la Festa de Moros i Cristians de Lleida, van presentar ahir aquesta rifa d’art, que se celebrarà el proper 10 d’abril i per a la qual ja s’han posat a la venda bitllets a 5 euros. Aquell dia, a les 19.00 h, es rifaran a Res Non Verba una quarantena de lots amb obres d’art dels fons i col·leccions de les entitats organitzadores, així com de persones que han volgut col·laborar amb aquesta iniciativa.

La presidenta del Cercle, Divina Drudis, va destacar per exemple l’aportació de cinc olis d’Isidre Mercadé i escultures de ceràmica de diversos autors. Fina Masip, representant de l’Ateneu, va citar diversos lots amb litografies d’artistes lleidatans com Rosa Siré, Ureña, Benet Rossell i Àngel Jové, entre d’altres. Xavier Esterri, en representació de l’Orfeó i la Federació d’Ateneus de Catalunya, va al·ludir al llibre acabat de publicar que repassa els més de 160 anys de l’entitat coral lleidatana. Pere Antorn, president de Res Non Verba, va explicar que “ens decantem per una rifa abans que una subhasta per fer-ho al més accessible possible al màxim de gent”. Per la seua part, Josep Lluís Gázquez, president de la Festa de Moros i Cristians, va recordar la gran quantitat d’agrupacions musicals de la zona afectada de València que van patir destrosses en magatzems i seus socials. Els bitllets poden comprar-se a les seus dels organitzadors i els números premiats es difondran també a les xarxes.