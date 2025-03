La Paeria fa marxa enrere i mantindrà la diada de Sant Jordi a Lleida a Rambla Ferran

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha fet marxa enrere en la seva previsió de traslladar la diada de Sant Jordi d'enguany als Camps Elisis perquè els llibreters no hi estan d'acord. Per aquest motiu, avui ha anunciat que estudia mantenir-la a Francesc Macià i Rambla Ferran, d'acord amb el que volen llibreters i floristes, els sectors professionals protagonistes de la diada de Sant Jordi.

El govern municipal va proposar fa uns setmanes el trasllat als Camps Elisis a causa de les obres de reforma de Ferran. Segons l'ajuntament, llibreters i floristes ho van considerar adient en un primer moment, pero en trobades posteriors els llibreters han demanat mantenir la diada a la Rambla de Ferran.

La regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha dit al respecte que “els Camps Elisis ens semblaven una bona opció i, per això, vam explicar la proposta seguint criteris de transparència. Vam valorar el parc urbà com a espai central de la ciutat que ofereix una superfície àmplia per desenvolupar-hi activitats atès que enguany la Rambla de Ferran està condicionada per les obres de reforma urbanística que s’hi estan fent”. “Som conscients del valor emocional que té la Diada de Sant Jordi i la importància per als llibreters i floristes, i per això hem estat treballant per oferir sempre la millor alternativa possible i per escoltar les seves inquietuds”, ha afegit. Així mateix, ha destacar que “Sant Jordi és i serà una diada de consens, per tant, no crearem polèmiques que alterin la pau social. La cultura ens ha d’unir. Per tant, la celebració es farà d’acord amb tots els i les protagonistes com es plantejava des d’un primer moment”.

Per la seva part, la portaveu d'ERC a la Paeria, Jordina Freixanet, ha afirmat que "em sembla el súmum dels despropòsit anunciar una gran festa als Camps Elisis sense tenir en compte les necessitats del sector. Cal escoltar més abans de prendre decisions a corre-cuita i des dels despatxos. No es pot confondre la diada de Sant Jordi amb una festa de food trucks que dura 5 dies".

La centralització de la diada de Sant Jordi a Francesc Macià i Ferran es va portar a terme durant el passat mandat municipal.