La UdL ‘dissenyarà’ jocs de rol sobre el Morera

Una trentena d’alumnes de 3r del grau de Turisme i el doble grau d’Administració i Empreses i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL) dissenyaran jocs de rol basats en obres d’art del Museu Morera de Lleida.

Així, alumnes d’Història de l’Art de la UdL guiaran els seus companys de Turisme per la desena d’obres del museu elegides per protagonitzar els jocs, d’artistes com Jaume Morera, Xavier Gosé, Leandre Cristòfol, Agustí Centelles i Antoni Abad, entre altres.

El coneixement que adquireixin sobre aquestes peces serà clau a l’hora de resoldre els misteris que plantegin en aquests singulars jocs sobre el Morera. A més, personal de la firma especialitzada en escape rooms Ludi Artis impartirà una formació als universitaris sobre com dissenyar-los. Els que resultin millors s’oferiran al museu lleidatà per si volen posar-los en marxa.