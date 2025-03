Art lleidatà a la Col·lecció Nacional

‘4 en 1’, premi Fotopress 88 en la categoria esportiva- Una de les fotos de Delshams, excap de fotografia de SEGRE, que ha adquirit la Col·lecció Nacional es titula 4 en 1 i va ser publicada en aquest diari el març del 1987. Un any després, va guanyar el premi Fotopress 88 a la millor foto esportiva. - LLEONARD DELSHAMS

La Generalitat va ampliar el 2024 la seua Col·lecció Nacional d’art amb 23.090 obres i objectes patrimonials, d’entre els quals destaquen 46 imatges captades pel fotògraf lleidatà Lleonard Delshams al llarg de la seua carrera com a cap de fotografia de SEGRE entre l’any 1983 i el 2019. Totes les imatges van ser publicades en aquest diari i, la majoria, en portada. Una de les més significatives porta per títol 4 en 1 i mostra un ciclista al velòdrom de Lleida, amb les ombres de tres ciclistes més reflectides a la pista. Aquesta imatge va obtenir el premi Fotopress 88 en la modalitat de fotos úniques, l’any 1988, i va ser reconeguda a nivell estatal.

També en destaquen d’altres com la celebració de Sant Anastasi en una bulliciosa rambla Ferran de Lleida (que data del maig del 1984), les càrregues policials després de la cancel·lació del concert del cantant Ramoncín a Lleida a causa de la pluja (maig del 1988) o un retrat al pintor de la Seu d’Urgell Perico Pastor (del 1984). Delshams, més conegut com Leo, és membre de l’equip fundacional del grup SEGRE.

Paral·lelament, el departament de Cultura també ha adquirit recentment la seua primera obra elaborada amb intel·ligència artificial, del fotògraf lleidatà Jordi V. Pou. Aquesta peça, juntament amb les de Delshams, passaran a formar part dels fons del Museu Morera d’Art Modern i Contemporani de la capital del Segrià.

Per la seua part, el Museu Comarcal de l’Urgell, a Tàrrega, ha ingressat la pintura de Ramon de Mur titulada Exorcisme de la princesa Sofia davant el cos de Sant Antoni Abat (c. 1430), l’exemplar més antic conegut en terres catalanes que reflecteix un episodi d’aquest sant. És característic perquè habitualment no es retrata.

Així mateix, el fragment del retaule tardogòtic del Miracle de Sant Martí, que data de finals del segle XV, va ser dipositat el mes de novembre passat a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, a Esterri d’Àneu. L’obra s’atribueix al Mestre de Son, que és un dels pocs que treballava a finals del segle XV a les Valls d’Àneu.

Una compra de fins a 431 obres per un valor de 3,5 milions d’euros

El departament de Cultura va destinar al llarg del 2024 un total de 3.535.486,70 d’euros a la compra de més de 23.000 obres d’art incloses en 431 grups d’elements patrimonials per a la seua Col·lecció Nacional. Aquesta inversió supera la de l’any 2023 en 422.900 euros. Per una altra banda, el fons també va rebre un total de 152 donacions amb 11.840 objectes l’últim any. Entre les adquisicions es poden trobar béns immobles, art contemporani, fotografies, còmics i il·lustracions i art de postguerra i segones avantguardes (una categoria creada el 2023). Durant la presentació de les inversions, celebrada ahir, la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez, va destacar que “es tracta d’una col·lecció única, descentralitzada i compartida” i que “està a disposició ciutadana en arxius, biblioteques i museus de tot Catalunya”.