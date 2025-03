Premi d’Honor per al Sobirà

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El filòsof Pere Lluís Font (Pujalt, Pallars Sobirà, 1934) va ser reconegut ahir amb el 57 Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El teòleg i traductor català va ser reconegut per Òmnium Cultural, associació que entrega aquesta distinció, per la seua contribució al camp de la filosofia en llengua catalana i per haver estat editor i potenciador de la filosofia en llengua catalana a nivell europeu. En el terreny acadèmic, Font, d’actualment 91 anys, ha contribuït a l’ensenyament filosòfic en català en les noves generacions, ha creat un llenguatge filosòfic en català, pel seu humanisme i civisme compromès i actiu. El premiat rebrà 20.000 € i recollirà el guardó durant un acte el 2 de juny al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

Segons el veredicte del jurat, Font “representa la baula de la filosofia catalana de l’escola de Barcelona, truncada durant la Guerra Civil”. Durant la roda de premsa celebrada ahir a Barcelona, Font va parlar de les seues dos grans passions: Catalunya i la filosofia. El pensador va afirmar que la llengua és el “nervi de la nació” i que si aquesta es perd, es perdrà “la nació, la cultura i el país”, va afegir. “Alguna vegada he dit que si em prenen la llengua, li ho dono tot”, va reflexionar. Així mateix, va explicar que el seu estat de salut és delicat des de fa un parell d’anys i que continua treballant perquè “m’ajuda a viure”, va admetre. Paral·lelament, Òmnium ha reconegut Font pel seu corpus literari. Entre les seues últimes publicacions destaquen Cristianisme i modernitat. Per una inculturació moderna del cristianisme (Cruïlla, 2016) i Immanuel Kant. Sis assaigs i un diàleg d’ultratomba (Arpa, 2016). Actualment, és assessor de la col·lecció Assaig de l’Editorial Fragmenta, amb la qual Font va publicar Filosofia de la religió. Sis assaigs i una nota (2017, 2020 en llengua castellana).

Membre de l’IEC i doctor honoris causa per la Universitat de Lleida

Llicenciat en filosofia a la Universitat de Tolosa (Occitània), ha exercit de professor d’història de la filosofia moderna i de filosofia de la religió a la UAB i és membre del Col·legi de Filosofia. També ha codirigit la col·lecció Textos Filosòfics de Laie i Edicions 62 i ha estat vicepresident del Patronat de la Fundació Joan Maragall. Actualment, és membre emèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans. L’any 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2005 va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat de Lleida.