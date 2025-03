Amb les novel·les Una madre (2014), Un perro (2016) i Un amor (Premi Nadal 2018), l’escriptor barceloní Alejandro Palomas (1967) va crear tot un univers familiar literari d’èxit amb el personatge de l’Amalia al capdavant, inspirat en la seua mare, l’Angélica. Ara, Palomas tanca d’alguna manera el cercle amb un nou llibre, Una vida (Columna, en castellà a Destino), amb el qual completa la tetralogia sobre l’Amalia i que ahir va presentar a la llibreria la irreductible de Lleida. “És el primer llibre amb l’Amalia després que la meua mare morís el 2021. De fet, crec que en la meua vida he tingut dos mares. Les dos van conviure molt bé, però ara la meua mare no hi és. És estrany que l’altra, la literària, visqui més, però resulta un consol que continuï sent-hi”, va explicar l’autor a SEGRE. Palomas va reconèixer que amb Una madre “vaig començar fa una mica més de deu anys un camí del qual no calculava aleshores les dimensions que adquiriria, com si es tractés d’una família paral·lela”. De fet, en aquesta nova novel·la “tenia por que es notés l’absència de la meua mare, però tan sols començar a escriure em vaig adonar que no, que a més em donava energia; la història no està escrita des de la pena sinó amb molta llum i ha estat tot una sorpresa per a mi”. En Una vida, Palomas aborda l’època de la vida en què els fills es converteixen en cuidadors dels pares. “Avui, tots vivim molts anys i, sovint, quan els pares es moren, tu ja ets avi. No estem preparats a nivell emocional”, va afegir l’escriptor, que a l’abril estrenarà les aventures de l’Amalia en format de còmic, amb dibuixos de Carolina de Prada. “Un dia vaig pensar com de divertida seria la vida quotidiana d’un personatge de còmic com la Mafalda, però de 75 anys”, va afegir Palomas sobre el seu univers Amalia, que l’any que ve vol traslladar també al teatre.