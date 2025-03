Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Monegros Desert Festival ha presentat el seu cartell definitiu per a l’edició 2025, que se celebrarà el 26 de juliol, confirmant la seua posició com la concentració rave més gran en un entorn desèrtic d’Europa. L’esdeveniment, que celebrarà la seua 32a edició, congregarà més de 50.000 assistents de 87 països diferents per a disfrutar de 22 hores consecutives de música electrònica al singular paratge aragonès.

L’organització ha incorporat Rudimental i més de 70 nous artistes al programa musical, completant una oferta que ja comptava amb noms destacats com Pendulum, que torna amb un espectacle en directe. El techno, gènere principal del festival, estarà representat per figures internacionals com Richie Hawtin, Laurent Garnier, Blawan, Héctor Oaks, Nico Moreno, Oguz, I Hate Models, Vendex i Indira Paganotto, qui portaran els seus reconeixibles sons al desert dels Monegres.

Una proposta musical diversificada en 13 entorns

El festival desplegarà 13 escenaris distribuïts pel recinte, cada un amb una personalitat sonora distintiva. L’escenari elrow tornarà a destacar per la seua elaborada producció, mentre que la Pinada es convertirà en el punt de trobada per als aficionats al psytrance amb actuacions d’artistes com Burn In Noise, Rising Dust i Fernanda Pistelli.

El tradicional Green Corner Stage oferirà sessions de dub, reggae i roots de la mà d’O.B.F, Sr. Wilson i Greenlight Sound System. Per la seua part, El Pajar acollirà propostes de drum & bass i breakbeat amb figures com Bad Legs o DJ Mestissa.

Com a novetat per a aquesta edició, se suma al festival l’escenari de Kaotik Soundsystem, procedent d’Anglaterra, que traslladarà al desert aragonès l’essència del rave underground i els sistemes de so itinerants britànics.

Experiències més enllà de la música

Monegros Desert Festival oferirà diverses propostes que transcendeixen l’estrictament musical. El característic Airbus A330, transformat en un club exclusiu amb capacitat per a 800 persones, tornarà a ser un dels espais més cobejats de l’esdeveniment. A més, el format F2F debutarà a l’escenari 240km/h, mentre que segells i promotores com Awakenings, Brunch Electronik i Unreal presentaran les seues pròpies programacions en diferents àrees del recinte.

Juan i Cruz Arnau, fundadors del festival, han assenyalat: "El desert sempre és un repte: muntatge, logística, producció... Però cada any intentem superar-nos. Apostem per la creativitat, escenaris impactants i un so impecable que faci vibrar cada gra de sorra. I, sobretot, volem continuar millorant a nivell artístic i de line-up. Aquest any ens acompanyen nous escenaris, col·laboracions i zones que sorprendran fins i tot els més veterans. No veiem l’hora de compartir-lo amb totes les ànimes dels Monegros que ens visitaran aquest any".

Les entrades per al Monegros Desert Festival 2025 ja estan disponibles a través de la pàgina web oficial de l’esdeveniment.

El 'line-up' del festival AAT, Adam Beyer B2B Ilario Alicante, Adrián Mills F2F ?????, Ametrina, Andrés Campo, Anetha, Arapu B2B Priku, Atbloom, Athzira, Aynix.x, Azyr, Bad Boombox, Bad Legs, Barbara Lago, Bastian Bux, Baugruppe F2F 90, Baum, Bakin Black ft Illyam Keys, Basswell B2B Onlynumbers, Ben Hemsley, Ben Sims, Blan-K B2B Nymfa, Blawan B2B SHDW, Bobby Bob, Boris Brejcha, Burn in noise, Cajarana, CARV, Cera Khin B2B Shlømo, Chlär, Chris B2B Aaron B2B Julian (30 years Liberator’s), Cinthie, Clara Cuvé, Cloudy F2F Barbara Lago, Crystal Dstortion, Danny Kilah, Dennis Cruz, DJ Chola, DJ Tristan, Diva Sativa, Dvaid F2F Human Error, Dyen, Ed Cox, Elli Acula, Enzo Siragusa, Estella Boersma, Faenna, Fak Skratch, Fatima Hajji, Fazza, Fernanda Pistelli, Fokin Masssive, Foyone, Fran The Breakstorm, Freddy K, Funk Tribu, Future.666 F2F Uberkikz, Gee Lane B2B Kapote, GMS, Grace Dahl, Greenlight Soundsystem, Héctor Oaks, HiTMiLØW F2F Kim Swim, I Hate Models, IAMAI, Indira Paganotto, Insane Teknology, Ion Pananides B2B Alex Pott, Ixindamix, Jarrera Krew, Jimi Jules B2B Trikk, Joseph Capriati, Kuko F2F Diøn, Kulle, Lasai, Laurent Garnier, Layla Benitez, Len Faki, Lilakk & Skiat, Luciid B2B Skryption, Low Steppa, LukeMyson, Luka Syn & Gds, Mac Declos F2F Lacchesi, Marco Faraone, Marian Ariss, Marrøn, Marycroft, Mathame, Mc Mood, migats, Mind Against, Minna, Miss Monique, moldevik, Nico Moreno, Noise Mafia, O.B.F, Oden & Fatzo, Oguz, Øtta, Oto, Oto 360°, Paco Osuna, Parfait B2B Franck, Pawlowski, Pendulum, Pole Position, Protoje, Psygroo, Quest, Regal B2B Salome, Regan, Rendher, Riber Vibes, Richie Hawtin, Rising Dust, Rødhåd B2B Fadi Mohem, Rossi, Rudimental, Santa Salut, Senyor Oca & Dj Gale, Seno & Weser Narkotek, Serafina F2F Fumi, Seth Troxler B2B Mau P, Shy FX, SL Small, SMKNG CHKRS, Soulstep, Soulless Crew, SPFDJ, Sr.WILSON, 8ternal Beings, Tini Gessler, Vandal, Vendex, Vikbass, Vil F2F Cravo, Yanamaste F2F Chlär, Zwilling F2F Wilderich