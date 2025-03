El Morera estrena la primera guia del ‘nou’ museu

El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va estrenar ahir la primera guia de la nova pinacoteca, estrenada fa gairebé un any. “Una eina molt visual i de fàcil ús per aproximar-se a les col·leccions del Morera”, va destacar el director del centre, Jesús Navarro, en la presentació d’aquest volum de 200 pàgines, en un acte emmarcat en un diàleg entre dos protagonistes vinculats a aquest equipament: l’historiador lleidatà Albert Velasco, en la seua qualitat a més de donant d’art al Morera, i la periodista cultural Maria Palau.

La guia inclou reproduccions a color de més de 200 obres en un format cronològic estructurat a través dels diferents àmbits temporals que conformen l’exposició inaugural de la nova seu museística, Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art. En total, cinc capítols que arranquen des de Lleida 1900. Entre la tradició i la modernitat –amb pintures de Gili Roig, Xavier Gosé i Jaume Morera– i recorren tot el segle XX i fins a l’actualitat a Pràctiques artístiques contemporànies, amb fotos de Santi Iglesias i Jordi V. Pou. “Aquesta primera producció de la nova etapa del museu no té la voluntat de ser el catàleg d’aquesta exposició inicial, sinó una guia síntesi de les col·leccions del Morera durant els propers anys”, va detallar Navarro. En definitiva, una guia que “ajuda a traçar un relat sobre els projectes artístics i culturals a Lleida durant el segle XX i el XXI, amb els principals artistes de Ponent, que no solen tenir tanta visibilitat per la seua condició de perifèrics”, va afegir el director del Morera.

Per la seua part, Velasco va mostrar satisfacció davant del nou Morera, “un museu que ha costat de parir”. L’historiador de l’art va destacar “l’aportació absoluta i imprescindible d’aquest equipament a la descentralització dels discursos artístics i patrimonials del segle XX a Catalunya”.

Palau va qualificar el Morera de “museu amb llum pròpia, la del nou edifici, que dialoga amb obres de la col·lecció tan capitals com les de Morera, el pintor de les neus”.