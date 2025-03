La Fira de Titelles oferirà 30 espectacles de l’1 al 4 de maig

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Fira de Titelles de Lleida oferirà 30 espectacles a càrrec de 28 companyies en la 36 edició del certamen, que se celebrarà de l’1 al 4 de maig en una vintena de sales i escenaris a l’aire lliure de la ciutat. D’aquesta manera, consolida els quatre dies de durada que la cita teatral va recuperar l’any passat (en el seu 35 aniversari) després d’haver-los reduït a tres en anys anteriors per motius pressupostaris. La Fira presentarà quatre estrenes absolutes, vuit a la Península i sis a Catalunya, i s’espera la presència de més de 300 professionals i de més de 40.000 espectadors. A més, la programació inclourà un muntatge de titelles vinculat a la commemoració aquest 2025 de l’Any Viñes. Els xilens Silencio Blanco inauguraran la Fira l’1 de maig a la Llotja amb l’espectacle familiar Pescador.

En la presentació ahir d’aquesta nova edició, la codirectora del certamen Elisabet Vallvé va recordar que la “prova” dels quatre dies l’any passat va tenir “una bona acollida per part de públic i professionals”, per la qual cosa s’ha decidit recuperar aquest format de “forma indefinida”. L’altre codirector, Oriol Ferre, va destacar “el bon nivell teatral que tenim a casa”, en al·lusió a les companyies lleidatanes participants: Campi Qui Pugui, Arnau Obiols i Tocs de Fusta. La Fira preveu tancar un pressupost d’uns 250.000 euros, amb aportacions de la Generalitat, el ministeri de Cultura, la Paeria i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va remarcar el caràcter internacional d’un certamen “que porta Lleida al món i el món a Lleida” i el seu “paper capital” en el marc de la indústria cultural. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, va posar en relleu així mateix “l’expansió territorial de la Fira per les comarques de Lleida” com a clau del seu èxit. L’acte també va comptar amb la delegada de Cultura de la Generalitat, Montse Parra, i el subdelegat del Govern central, José Crespín.