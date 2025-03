La Seu Vella preveu aquest any obres de restauració per 1,7 M€

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va presidir ahir el Consell Cívic i Social del Consorci del Turó de la Seu Vella per fer partícips els agents econòmics i socials de Lleida de totes aquelles accions per projectar i promocionar el conjunt monumental. En aquest sentit, en aquest organisme consultiu es va tractar el pla director del conjunt de les muralles del Turó, que la Generalitat va licitar en col·laboració amb la Paeria per valor de 125.000 euros i que s’executarà en tres anys; la restauració de la fase que quedava per completar de les cobertes del claustre; les obres de reparació del Baluard del Rei i de la Llengua de Serp; el projecte de recol·locació de les campanes a la seua ubicació original a la torre i la redacció d’altres projectes de restauració. Així, en aquest 2025 es preveuen obres per un valor d’1,7 milions d’euros. A la reunió, Larrosa va apel·lar als agents econòmics i socials a sumar propostes per impulsar el Turó, a més d’“avançar en la candidatura a Patrimoni Mundial i en el bon funcionament del dia a dia de l’espai monumental”.