La Val d’Aran, a tot ritme

El festival Polar Sound va ser divendres i dissabte la millor festa après-ski a l’estació de Baqueira-Beret, a la Val d’Aran. Centenars de persones van abarrotar la carpa gegant habilitat a la cota 1.500 del centre hivernal per disfrutar d’artistes i grups de referència en l’actual panorama musical estatal. La nit de divendres a dissabte, el recinte es va quedar petit ja des de l’inici de la programació, amb el duo Marlena. La jove banda barcelonina de pop Malmö 040 va recollir el testimoni abans d’un dels plats forts de la nova edició del festival, Nil Moliner, que va oferir una selecció dels seus grans èxits. La vetllada va acabar escalfant-se amb un dels cap de cartell, Dani Fernández, que va convidar a ballar els centenars de fans que van omplir l’espai a vessar amb els temes del seu últim àlbum, La Jauría. Els DJ Nano, Ardiya i Michenlo van posar el colofó musical de la jornada. Ahir a la nit, el dia estel·lar del Polar Sound, també amb un sold out anticipat d’entrades, estaven previstes les actuacions de Pignoise, La La Love You, Maldita Nerea i l’altre cap de cartell del festival, la banda murciana d’indie rock Viva Suecia.