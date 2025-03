Homenatge a Juli Garreta en els 15 anys del Festival de Pasqua

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

El 15è Festival de Pasqua de Cervera estarà dedicat al compositor de Sant Feliu de Guíxols Juli Garreta, amb motiu del 150 aniversari del seu naixement i el centenari de la seua mort. El certamen dedicat a la música clàssica catalana, se celebrarà del 10 al 19 d’abril, amb 11 produccions i 15 concerts. Segons Jordi Armengol, el director artístic del festival des del 2021, es dedicaran quatre concerts a Juli Garreta i una conferència de l’escriptor Jordi Lara. “Va ser un compositor que va escriure molta obra simfònica, sardanes i música de cambra”, va explicar Armengol, que va recordar que “va canviar la manera de compondre sardanes amb una nova visió del tractament dels instruments. Un compositor que desgraciadament va ser molt desconegut”. El festival aposta per música de nova creació i aquest any serà el pianista i compositor Carles Marigó, que amb la Camerata de Música Catalana estrenarà dos de les seues obres.

Com ja és tradició, el certamen arrancarà amb el concert escolar Playlist d’Aupa Strings el dijous 10 d’abril que reunirà 800 alumnes. El dissabte 12 d’abril al Paranimf de la Universitat tindrà lloc el concert inaugural Cançons d’aquí a càrrec del Cor Infantil Amics de la Unió, que comptarà amb la col·laboració de 30 alumnes del Conservatori de Cervera. Fins al 19 d’abril també actuaran Miquel Àngel Cordero (contrabaix), Lluís Capdevila (piano) i Jordi Martínez (comentaris gastronòmics) amb l’obra Mompou revisat: impressions íntimes; el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana amb Canto la lluita...i l’amor. Homenatge a Joan Salvat-Papasseit; Roger Padullés (tenor), Francisco Poyato (piano) i Paula Blanco (actriu) amb Enigma Garreta i la Cobla Sant Jordi amb Del Modernisme de Garreta a la cobla del segle XXI.

També hi ha programats vuit concerts de proximitat a l’església de Sant Joan Degollat, el Museu de Cervera, la Casa Sabater i l’Auditori Municipal, entre altres activitats.

El pressupost del festival és de 80.000 euros, com en l’última edició, però aquest any la Generalitat aportarà un 10% més per garantir-ne la viabilitat, és a dir, el 60% i el 40% arribarà de la Paeria de Cervera, la Diputació i la venda d’entrades. La Paeria vol incrementar el pressupost a 100.000 euros l’any que ve.