Número de ‘Mangrana’ dedicat al feminisme

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir ahir la presentació del número 13 de la revista trimestral lleidatana d’art i pensament Mangrana, que posa el feminisme en el centre des d’una crítica estructural al patriarcat. L’editora, Laia Pulido, va presentar el nou número acompanyada per la historiadora de l’art Cristina Mongay i l’artista Sonia Alins. A través de les pàgines de Mangrana, s’analitzen les dinàmiques de poder, les violències estructurals i la necessitat de construir una genealogia d’autors i artistes que contribueixi a establir una epistemologia feminista interseccional i inclusiva. Així, la revista presenta entrevistes a artistes com Núria Güell, Marina Vargas i Gabriela Bettini, que exploren el feminisme des de diferents perspectives. També deixen empremta en aquest número artistes com Ivet Eroles, Eulàlia Valldoresa i Kima Guitart.