Campanya dels Amics de la Seu Vella de Lleida per captar socis

Els Amics de la Seu Vella de Lleida presentaran pròximament una campanya popular per provar de captar nous socis per a l’entitat cultural lleidatana. Aquest va ser un dels acords adoptats ahir en el transcurs de l’assemblea general ordinària d’aquesta associació, celebrada a la sala de la Canonja de la Seu Vella.

El president dels Amics de la Seu Vella, l’historiador i arqueòleg Joan Ramon González, va recordar que l’entitat compta entorn dels 1.100 socis, “un sostre que des de fa anys costa molt de superar”. De fet, s’ha de recordar que el mateix González figura al capdavant de l’entitat des de fa més d’un quart de segle per falta d’algun voluntari que opti al relleu. President de l’associació cultural lleidatana des del 1998, González va renovar mandat el 2022 davant de la falta d’un successor i per no obrir una crisi en els Amics. El mateix president va recordar ahir que en l’assemblea ordinària de l’any que ve vencerà el seu mandat de quatre anys i “tocarà” renovació de càrrecs.

Durant l’acte d’ahir, es va donar a conèixer la memòria d’activitats del 2024 i estava prevista l’aprovació del pressupost per a aquest 2025, pràcticament igual que l’any passat, i la presentació dels actes d’aquest exercici, amb la culminació el 26 d’octubre de la festa del Dia de la Seu Vella.