Estel Solé: “La síndrome de la impostora viu en mi”

LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA

Actriu, escriptora i dramaturga, Estel Solé (Molins de Rei, 1987) és també la guanyadora del 45 Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per Aquest tros de vida, llibre en el qual narra la història de la Lena, una científica que s’enfronta a la precarietat laboral, a un matrimoni que trontolla i a la criança del seu fill. L’autora va visitar ahir Lleida per presentar la novel·la a la llibreria Caselles i abans va passar per SEGRE per compartir la seua experiència. Guanyar el Ramon Llull va ser per a Solé “molt inesperat, encara ho estic assimilant”, va assegurar. “Compensa una mica la meua síndrome de la impostora, que viurà en mi sempre”, va admetre. La història parteix d’una escena de violència obstètrica que va patir ella mateixa: “Vaig passar per una biòpsia derivada d’un avortament que em va afectar molt, és necessari compartir aquestes experiències”, va afirmar. “En la Lena vaig intentar projectar les vivències de qualsevol dona de la nostra societat, molt influïdes per les expectatives patriarcals”, va explicar. A més, la dramaturga no dubta que la història podria adaptar-se al teatre o cine, per la importància dels diàlegs.