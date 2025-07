Prop de 350 avisos als Bombers pel temporal de vent, que ja supera els 120 km/h al Pirineu

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers han rebut prop de 350 avisos pel temporal de vent entre les 7 i les 15 hores d'aquest dissabte, dels quals 51 entre les 14 i les 15 hores. La majoria d'avisos s'han rebut a la regió d'emergències de Girona (125), la regió metropolitana sud (77) i la nord (57), bàsicament per retirar arbres i altres elements caiguts a la via pública. La C-55 ha estat tallada a Castellbell i el Vilar en els dos sentits per caiguda d'arbres.

Les ratxes de vent ja superen els 120 km/h al Pirineu i sobrepassen els 100 km/h en punts de l'Empordà i l'Ebre. També han caigut arbres a sobre d'un tren a l'R4 entre Terrassa i Castellbell; l'R3 no funciona entre Ripoll i Puigcerdà, ni tampoc l'R11 entre Portbou i Cervera de la Marenda.

Durant el matí també s'ha donat pas alternatiu per la caiguda d'arbres a la C-15b entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, i a l'LV-4241 a Sant Llorenç de Morunys. En paral·lel, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 388 trucades pel vendaval per 281 expedients, la majoria provinents de l'Alt Empordà (53), Barcelonès (47) i el Vallès Occidental (46). Els municipis amb més trucades pel vendaval han estat Barcelona (39), Terrassa (25), Castellbell i el Vilar (18) i la Jonquera (14).

A causa del vent, hi ha hagut una incidència de manca de subministrament elèctric als municipis d'Agullana, Darnius i Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà), amb 1.435 abonats afectats. Han caigut elements sobre una línia de mitja tensió, però ja s'està resolent l'avaria i resten 210 abonats sense llum.

Ratxes que freguen els 130 km/h al Berguedà

Pel que fa a les ratxes de vent, sobresurten registres com els 129,6 km/h del Santuari de Queralt, els 128,9 km/h de Salòria, els 126,4 km/h de la Tosa d'Alp o els 123,8 km/h de Portbou i del pantà de Darnius-Boadella. També destaquen els 122 km/h de ratxa màxima del Montsec d'Ares, els 109,4 km/h al Puig Sesolles, els 106,6 km/h de Mas de Barberans o els 105,1 km/h d'Ulldeter, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Tres carreteres amb cadenes a la xarxa viària

És obligatori l'ús de cadenes a tres carreteres per la nevada, concentrades a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. Es tracta de la C-28 al port de la Bonaigua, la C-142b d'accés al pla de Beret i l'N-141 a Bossòst.

Alguns municipis ja han activat els seus plans d'emergència per vent. L'Ajuntament de Figueres, per exemple, ha decidit suspendre totes les activitats programades a l'aire lliure previstes per aquest dissabte a causa del fort vent i per motius de seguretat.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat el Pla d'emergència municipal en alerta per risc de vent i s'han tancat de manera preventiva els jardins de la Casa Alegra de Sagrera. Es recomana a la població que eviti visitar zones boscoses i l'Anella Verda, i s'han senyalitzat els parcs municipals amb recomanacions de no visitar-los si fa vent. El consistori també advertirà les entitats esportives sobre el risc de vent i els demanà que no facin activitats a l'aire lliure en cas de produir-se. També s'avisarà els esplais.