Fidels lectors i seguidors d’El Genet Blau van contribuir ahir al trasllat de la històrica llibreria al seu nou local, ja que passarà del número 62 al 44. Així, una cadena humana va anar passant els llibres d’un comerç a l’altre en un matí que, des de la llibreria, van assenyalar que “quedarà gravat en la nostra memòria”. I amb energia i acompanyats de les bones temperatures, grans i petits van fer pinya per col·laborar en aquest esperat trasllat.

Fotografía de grup de les famílies que van participar ahir en la iniciativa davant del nou local que ocuparà El Genet Blau.Jorge Agustín.

“Ni la millor de les previsions s’atansava a la cadena humana que hem construït. Amb quina energia tan bonica heu vingut, famílies”, van assenyalar des de la llibreria a les xarxes socials. Per això, van voler donar les gràcies a les persones que les van acompanyar en la jornada d’ahir, que van posar com a exemple “de la força del comerç de proximitat i de la xarxa que genera”.

La històrica llibreria de Lleida especialitzada en obra infantil i juvenil es trasllada a un local molt més gran, amb uns 400 metres quadrats, comptant la zona de magatzem. Com ja va explicar la llibretera, editora i narradora oral Mertxe París a aquest diari, hi haurà més oferta, més magatzem i més espai per a activitats. Aquest 2025 serà especial per a la històrica llibreria, ja que compleix 25 anys.