Alidé Sans encapçala el Lagravera Fest 2024 amb un escenari 360 graus

El Lagravera Fest celebrarà la seva quarta edició el dissabte 17 de maig a la Vinya Núria d'Algerri, amb la cantant aranesa Alidé Sans com a cap de cartell. La cita cultural, que compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, estrena enguany un innovador escenari 360 graus i modifica el seu horari, estenent-se de les 12 del migdia fins a les 9 del vespre, per permetre gaudir de la festa en plena llum diürna.

La presentació del festival s'ha dut a terme aquest dimarts a l'Aula Magna de l'IEI, amb la participació de la vicepresidenta Estefania Rufach; la directora general de Lagravera, Pilar Salillas; el conseller de Cultura del Consell Comarcal del Segrià, Àlvaro Boqué; i l'alcalde d'Alfarràs, Joan Carles Garcia Guillamon. Durant l'acte, Rufach ha destacat la importància del festival per donar visibilitat als territoris que sovint "passen desapercebuts" i ha elogiat la iniciativa per promocionar "els productes que tenim a casa nostra, que són una mostra del que som nosaltres, del que és el nostre país i del que és la nostra terra".

Per la seva banda, l'alcalde d'Alfarràs ha afirmat que el Lagravera Fest "posa Alfarràs al mapa" mitjançant un esdeveniment que valora la pagesia i ofereix experiències úniques. Boqué ha coincidit assenyalant que es tracta d'un festival complet que engloba valors de quilòmetre zero, proximitat, joventut i bon maridatge en espais immillorables.

Un cartell amb accent lleidatà

La programació musical començarà amb La Cremallera Teatre, que oferirà un espectacle familiar itinerant per donar la benvinguda als assistents. A les 15.00 hores serà el torn de Bru Music, projecte liderat per l'artista lleidatana Berta Saura, que fusiona pop amb folk íntim, jazz i bossanova. A les 17.00 hores actuarà la cap de cartell, Alidé Sans, que presentarà les cançons occitanes del seu darrer treball 'Arraïtz'. El DJ Luis Le Nuit completarà l'oferta musical amb sessions d'ambient durant el migdia i al tram final de la jornada.

Gastronomia i experiències locals

A més de la música, els assistents podran gaudir d'una àmplia selecció de productes locals proporcionats per diversos productors de la zona (Prunus, Cal Sargaire, Pla-Ovi, Anécdota Rural, Cistella de l'Imma, Blauver Espirulina, Lo Pernil de Ponent, Cal Quitèria, Usuella i Mostatxo Most). El programa també inclou tallers i experiències, com un tast de garnatxes catalanes amb Silvia & Jordi de La Guia de Vins de Catalunya, un tast d'olis a càrrec de Carla d'Anècdota Rural i un taller de maquillatge 'Brilli Brilli' amb Ana Romeu Estilistas.

El festival, concebut com una trobada cultural oberta a tots els públics, es desenvoluparà en un entorn privilegiat de 12,6 hectàrees biodinàmiques a la vora del riu Noguera Ribagorçana, combinant la riquesa del paisatge primaveral amb una proposta multisensorial que abraça el millor de la cultura, la música i la gastronomia lleidatana.