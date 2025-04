Un conte clàssic, en lleidatà

El petit príncep s’ha convertit en el llibre francès més llegit i més traduït de tots els temps, amb més de 500 versions en altres 500 idiomes i dialectes, incloent el llatí o el sistema de lectura braille. S’ha traduït al català, al mallorquí, a l’occità i fins i tot existeixen dos versions en valencià. “Però no n’hi havia en lleidatà!”, va explicar a SEGRE Robert Masip. Fins ara. Ja ha arribat a les llibreries Lo Petit Príncep, traduït a aquest dialecte del català per qui va ser un dels tres autors fa ja quinze anys de Lo nou diccionari lleidatà-català, que es va convertir en un autèntic fenomen de vendes durant el Sant Jordi del 2010. “La meua germana Esther és col·leccionista de diferents edicions d’aquest popular relat d’Antoine de Saint-Exupéry, posseeix més de 80 versions en diferents llengües i em va animar a escriure’l en lleidatà”, va revelar l’autor. I li ha costat molt temps, “perquè no volia publicar un divertiment ni caure en barbarismes sinó que l’objectiu és reivindicar la variant lleidatana del català i prestigiar-la amb una obra tan rigorosa com fos possible des del punt de vista lingüístic”, va assegurar Masip. En aquest sentit, va agrair l’ajuda del filòleg de la Universitat de Lleida Andratx Badia. Per això, en aquesta nova versió del conte clàssic de l’escriptor i aviador francès, Masip ha vestit el relat amb un mínim de mig centenar de paraules i expressions lleidatanes (vegeu el desglossament).

Aquest treball ha fructificat després d’uns anys difícils en la vida d’aquest mestre lleidatà, després de patir una covid persistent i una pneumònia bilateral amb afectació pulmonar. “Tornar a llegir el llibre, aprofundir en el seu context, en la biografia de l’autor..., ha estat com un moment de catarsi personal, m’ha animat a seguir, ha estat com una medicina positiva, m’ha ajudat a veure les coses d’una altra manera”, va afegir Masip.

De ‘brugolar’ a ‘torterol’, ‘tindre pana’, ‘allavontes’, ‘acaçar’ o ‘poal’

� Juntament amb Ferran Montardit i David Prenafeta, Robert Masip va sacsejar el Sant Jordi del 2010 amb aquell diccionari lleidatà, que va tenir una exitosa continuació el 2014 amb Lo lleidatà és fàcil. Ara en solitari, publica aquesta versió en lleidatà del clàssic El petit príncep amb nombroses paraules lleidatanes en desús que vol reivindicar. Més de mig centenar, des de brugolar (renyar) a torterol (turmell), passant per tindre pana (avaria d’un vehicle), allavontes (llavors), acaçar (perseguir), poal (el cub d’un pou), girigar (grinyolar), siroll (soroll) o rogle (un espai). Masip va assegurar que “no es tracta de publicar una simple traducció, com si fos un joc, amb l’objectiu de vendre llibres, sinó que he treballat molt sobretot el lèxic, les qüestions verbals i la morfosintaxi; no és una simple aproximació al relat sinó una edició molt rigorosa”.