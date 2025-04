Deu anys d’art urbà a Penelles amb el GarGar

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Penelles està d’aniversari. De l’1 al 4 de maig celebrarà el desè festival GarGar, que ha posat aquest petit poble de la Noguera en l’epicentre de l’art urbà a nivell mundial. L’alcalde, Eloi Bergós, va destacar que “és molt més que un simple festival” d’art mural rural i va afirmar que “s’ha convertit en un element distintiu del poble” que “ha ajudat a consolidar projectes”.

Per commemorar aquesta primera dècada, l’organització ha preparat un extens programa que comptarà amb una desena d’artistes muralistes com a principals protagonistes per continuar embellint les parets de Penelles, que ja acullen 130 murals. Jordi Solsona, de Binomic, va definir el cartell com “eclèctic, de molta qualitat i arriscat amb estils molt diferents”. Hi passaran Harry Bones i Musa, referents de l’art urbà a nivell internacional; el portuguès Smile, la mexicana Luisa Estrada; Twopy, Miiquel Wert, Eslicer, Jotalo i artistes de Lleida com Egeacrea, Ermengol, Ocor Lalala, l’Escola d’Art Ondara i el projecte social Va de fusta! d’Alba.

Entre les novetats, destaca la presentació del capgròs de la ganga, l’au estepària en perill d’extinció que, amb el seu crit característic, dona nom i identitat al festival, i la celebració de la primera taula redona amb artistes moderada per Marc Mascort així com monòlegs amb Comedy. També hi haurà una exposició dedicada als deu anys del GarGar al camí del Calvari.

Per fomentar la participació del públic, s’oferiran de nou diversos tallers artístics. A més, el dia 11 d’abril s’inaugurarà la mostra Quadern d’artista del col·lectiu El Cuaderno Negro, amb la participació de més d’una vintena de creadors, que es completarà amb dos tallers monogràfics. Per una altra banda, la Sala B acollirà una instal·lació de Zeso WF a partir del 2 de maig.

Durant els quatre dies del festival no faltaran parades d’artesania i food trucks. Hi haurà també vermut musical amb Miqui Puig i tardeig amb Enric Font, i el GarGar acabarà el diumenge dia 4 de maig de la mà de la Fira del Món Rural.