Més de 300 alumnes descobreixen l’opció professional artística

La jornada per a instituts de Lleida va arrancar a l’Auditori. - GERARD HOYAS

Més de 300 alumnes de quart d’ESO i de Batxillerat de deu centres educatius de la capital del Segrià van participar ahir en la III Jornada de les Arts de Lleida, una iniciativa que té com a objectiu atansar als joves l’oferta educativa i professional en el món de les arts i fomentar el vincle entre l’educació i els equipaments culturals de la ciutat. Els estudiants van viure una jornada immersiva en disciplines artístiques com la música, el teatre, la dansa i les arts plàstiques i visuals. L’Auditori Enric Granados va acollir la primera cita del dia, amb la benvinguda institucional i l’espectacle The Party, a càrrec de la companyia teatral lleidatana InHabitants.