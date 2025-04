Lleida celebrarà Sant Jordi amb una setmana d'activitats culturals i una ruta dedicada a Rosa Fabregat

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

Lleida ha programat del 22 al 27 d'abril més d'una quinzena d'activitats culturals, entre elles una ruta literària i patrimonial dedicada a la poeta Rosa Fabregat, amb motiu de Sant Jordi. La diada del 23 d'abril tornarà a tenir l'epicentre a la rambla de Ferran i a l'avinguda de Francesc Macià, després que llibreters i floristes rebutgessin la proposta de la Paeria de traslladar les parades als Camps Elisis. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha destacat que les parades de llibres i roses gaudiran d'un espai "més ampli que l'any passat" gràcies a la plataforma única que s'hi està fent en el marc de la reforma de la rambla. Tot plegat, ha dit, mantindrà el "model d'èxit" d'anys anteriors, "consensuat amb els sectors professionals".

Fins al moment, la Paeria ha rebut 133 sol·licituds de parades. Les de les llibreries, editorials i floristeries s'ubicaran a l'avinguda de Francesc Macià, mentre que les de les entitats es repartiran entre la rambla i altres espais de la ciutat.

El 23 d'abril els llibres i les roses compartiran espai amb la música de joves talents emergents de Lleida. A partir de les 17.00, es podran escoltar Paula Milara i el grup Angelo. Després es farà la tradicional ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla Tàrrega.

A l'oferta cultural s'hi sumarà una jornada de portes obertes al Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani, amb un horari especial, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00.

Del 22 al 27 d'abril la Paeria ha programat més d'una quinzena d’activitats culturals com ara l'espectacle de dansa i música 'Emmascarament'; 'Bookcrossing', al Centre d'Art La Panera; un concert de la Sonsoni; la presentació del nou disc de Judit Neddermann; dansa amb Tantas flores; dues actuacions de la Jove Orquestra de Ponent o l'exposició 'Llum a l'ànima. Palmira Jaquetti'.

Pilar Bosch i Rosa Mesalles, amb l'autora del cartell del Sant Jordi a Lleida, Savana Sky Meem, i representants dels sectors del llibre i la rosa a la ciutat.Ajuntament de Lleida

La setmana literària començarà amb un acte produït per la regidoria de Cultura que pren com a focus d’interès el gènere literari del conte per a adults, amb la lectura dramatitzada 'De l'amor i de l'humor' el 22 d'abril al teatre de l'Escorxador, en un acte que també comptarà amb música en directe de la mà de l'arpista lleidatana Berta Puigdemasa.

Ruta literària dedicada a Rosa Fabregat

El diumenge 27 d'abril a les 10.30 arrencarà una ruta literària i patrimonial dedicada a la poeta Rosa Fabregat, que va morir el 30 de desembre passat. L'activitat, anomenada 'També em sento cigonya/teixint amb branques/nius de paraules', havia de cloure el Festival de Poesia, però es va haver de reprogramar per la pluja.

Es tracta d'un passeig amb nou parades en diversos indrets de la ciutat de Lleida reflectits en alguns poemes de la poeta, amb el guiatge a càrrec de Laia Terés i Rosa Mesalles. Durant el recorregut, prop d'una vintena de poetes i escriptors lleidatans posaran veu a alguns dels poemes de Fabregat.

A més, el cartell d'enguany del Sant Jordi a Lleida s'inspira i juga gràficament amb fragments d'alguns dels poemes de Fabregat. El cartell és obra de Savana Sky Mee, alumna de l'Escola Municipal d'Art Leandre Cristòfol (EAM). La Paeria també ha dedicat a la poeta un punt de llibre i la contraportada de l'Escata de Drac.