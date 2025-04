Lleida recordarà Rosa Fabregat en un Sant Jordi amb una quinzena d’actes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La festa de Sant Jordi es viurà plenament a Lleida durant tota la setmana del 22 al 27 d’abril, amb més d’una quinzena d’activitats culturals que inclouran contes, poesia, teatre, dansa i música, entre altres. La regidora de Cultura, Pilar Bosch, acompanyada de la responsable de publicacions de la Paeria, Rosa Mesalles, va presentar ahir la programació d’actes, que es desenvoluparan en diferents espais de la ciutat, alguns dels quals dedicats a la poeta lleidatana Rosa Fabregat, que va morir el desembre passat. Després de rebutjar la idea inicial de traslladar les parades de la diada als Camps Elisis davant del rebuig frontal de llibreries i floristeries, el punt neuràlgic de la jornada –igual com els últims quatre anys– tornarà a ser l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran, malgrat les actuals obres de reforma que afecten des de fa mesos aquesta última via. Bosch va assegurar que serà fins i tot “un espai més ampli gràcies a la plataforma única que s’està construint en aquesta Operació Rambla”. També va informar que fins ahir s’havien presentat 133 sol·licituds de parades. Les peticions per al dia de Sant Jordi es poden cursar fins al dimecres 9 d’abril, a les 15.00 hores a través de tramits.paeria.cat. L’any passat se’n van autoritzar un total de 187 a tota la ciutat. També es va presentar el cartell de la diada, que s’inspira i juga gràficament amb fragments de poemes de Fabregat, obra de Savanna Sky Mee, alumna de l’Escola d’Art Cristòfol.