El festival de literatura infantil Lletra Petita, preludi de Sant Jordi

Lleida va reivindicar ahir la literatura infantil i juvenil en el marc de la tercera edició del festival Lletra Petita. El Pati de les Comèdies, el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i la sala Alfred Perenya es van omplir de nens, adolescents i les seues famílies per gaudir de tallers de literatura, contacontes, un mercat de llibres i altres activitats relacionades amb la lectura. L’objectiu del festival és donar visibilitat a la literatura infantil i juvenil i fer valer la seua importància en la producció literària general. L’esdeveniment, que se celebra cada any el cap de setmana anterior al de Setmana Santa, aquest any ha servit com a prèvia de la diada de Sant Jordi.

La directora del festival Lletra Petita i gerent de la llibreria El Genet Blau, Mertxe París, va explicar que l’objectiu de l’esdeveniment és posar la literatura infantil i juvenil en un dels espais de més afluència de la capital del Segrià. “Segurament hi ha gent que no té previst contactar amb llibres i avui [per ahir] ens veurà”, va dir. Així mateix, París també va apuntar que és necessari “incidir en aquest tipus de literatura”. En aquesta edició hi va haver 17 biblioteques presents, per les 12 de l’edició anterior, i vuit parades a la plaça de la Catedral.

El festival va començar a les 11.00 hores i una de les protagonistes va ser la periodista i escriptora Elisenda Roca amb el seu llibre Mia Fantasia. Al llarg del matí, l’IEI va acollir la narració del conte Dins del cor, a càrrec d’Ada Cusidó, mentre que l’espai dedicat als tallers va acollir l’activitat Crea la teva història amb Mònica Benabarri. També hi va haver una jornada dirigida a professionals relacionats amb el sector de l’educació i les biblioteques, entre altres activitats.