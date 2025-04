Novel·la de Rafael Vallbona en homenatge “als que han fet gran aquest país”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El periodista i escriptor barceloní Rafael Vallbona (1960) evoca a la seua nova novel·la, Tardes al Bellamar (Edicions 62), la transformació social de Catalunya des dels anys 60 a través de la història d’una escola a Premià, localitat on resideix. Vallbona va presentar ahir el llibre a la llibreria La Fatal de Lleida, en un acte presentat per l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan. “He volgut rendir un homenatge a tota la gent que va venir a Catalunya des de tot Espanya buscant una vida digna, sobretot per als fills, i que amb el seu esforç van fer gran aquest país”, va explicar l’autor.

De fet, la novel·la tanca una trilogia de perfil històric que va iniciar amb La casa de la frontera (2017) i va seguir amb Swing (2021) i que ofereix un autèntic fresc social del segle XXI, “perquè si no sabem d’on venim no podrem saber on volem anar”.

Tardes al Bellamar també ret homenatge als mestres, en aquest cas encarnats en les germanes Jiménez, originàries de Granada i que van fundar el 1965 l’escola El Pilar de Premià, un centre que al setembre complirà seixanta anys.