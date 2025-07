Memòria, escriptura i poder, a la Càtedra de la Noguera

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La creació de textos com a nexe entre memòria i poder, així com la seua transmissió i custòdia en forma d’arxius protagonitzaran la 28a edició de la Càtedra d’Estudis Medievals Comtat d’Urgell, que tindrà lloc del 6 al 8 de maig a la sala d’actes del consell comarcal de la Noguera, a Balaguer. Aquest any, la Càtedra s’emmarca en el projecte Catalunya, país d’arxius, documents que fan Europa del departament de Cultura. Durant les tres jornades estan previstes diferents conferències i debats amb ponents i experts internacionals, i el dia 7 tindran lloc dos visites guiades: una a l’Arxiu Comarcal de la Noguera, a Balaguer, i l’altra a l’Arxiu del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer.