Cançons tradicionals a Cervera

El paranimf de la Universitat de Cervera es va omplir ahir a la nit en el concert inaugural del Festival de Pasqua que, en la 15 edició, va anar a càrrec del Cor Infantil Amics de la Unió, de Granollers, un dels cors de veus blanques millors d’Europa.

Al costat del pianista Paul Perera i sota la direcció de Josep Vila Jover, una cinquantena de cantaires d’entre 12 i 18 anys van interpretar Cançons d’aquí, un programa variat d’onze autors amb obres originals i arranjaments de cançons tradicionals, mostrant la riquesa i la diversitat de la música catalana. Així, entre les peces que van interpretar, el públic va gaudir de La nostra dansa i Suite Catalana, de Josep Maria Ruera; La filadora, de Josep Ollé; Colors, d’Anna Campmany; Ull de bo, d’Albert Guinovart o El cant dels ocells, en versió de Berant Vivancos.

Un dels moments més aplaudits va ser quan van pujar a l’escenari una trentena d’alumnes de cant coral del Conservatori de Cervera, que es van unir al cor per posar el colofó a la vetllada interpretant conjuntament les peces Cançó de bres per a una princesa negra, d’Antoni Rodríguez Sabanés, i la popular Baixant de la Font del Gat, arranjada per Oriol Hernández.

D’altra banda, prèviament, a la tarda, va tenir lloc una conferència a l’Auditori Municipal de l’escriptor i creador audiovisual Jordi Lara sobre la figura de Juli Garreta (1875-1925), compositor de Sant Feliu de Guíxols a qui ret homenatge aquest any el Festival de Pasqua coincidint amb el 150 aniversari del seu naixement i el centenari de la seua mort.

Precisament, avui diumenge, a les 20.00 hores, el festival ha programat el concert Garreta i Marigó: la música catalana un segle després, amb la Camerata de Música Catalana i el mateix Carles Marigó al piano, sota la direcció de Jofre Bardolet. Es podran escoltar dos parts d’Impressions simfòniques i Juny, de Juli Garreta, i s’estrenaran dos obres inèdites de Carles Marigó, format al Conservatori de Moscou, Llavor i Dumka, alhora que s’interpretarà Papallona.

El Festival de Pasqua de Cervera celebra la 15a edició des de dijous passat (amb el tradicional concert escolar) i es desenvoluparà fins dissabte vinent amb 15 concerts corresponents a onze produccions musicals diferents. El certamen sumarà així set dies de concerts, més de 1.000 minuts de música en directe en sis escenaris diferents.