Jesús Navarro: «El Museu Morera buscarà ara els recursos humans i econòmics necessaris»

Aquest diumenge es compleix un any de l’obertura a la rambla Ferran de la nova seu del Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. El balanç d’aquests dotze mesos?

Enormement positiu. D’una banda perquè hem solucionat el greuge històric de la ciutat amb els nostres artistes i creadors i amb els ciutadans al fer accessible un patrimoni que sempre va estar custodiat de forma provisional i amb certa precarietat. I de l’altra, perquè finalment el Morera, amb aquesta nova seu d’arquitectura funcional, s’ha convertit en una pota important del panorama museístic del país, sobretot en art modern i contemporani.

Els números han respost?

Sí, hem rebut més de 40.000 visitants aquest primer any, fruit de l’expectativa amb la qual s’esperava aquest equipament cultural. Durant les primeres setmanes de portes obertes van passar per aquí gairebé 14.000 persones i la Nit dels Museus, el 18 de maig, més de 2.000 en unes hores. Aquest èxit de públic ens ha refermat en la idea que teníem raó al reclamar aquesta seu.De fet, la sorpresa de moltíssima gent que ens ha visitat ha estat per què havíem tardat tant a fer aquest museu.

Quines opinions destacaria de la majoria de visitants?

Una de les sorpreses destacades per a molts ha estat la transformació arquitectònica de l’edifici. Hem passat de l’antiga Audiència, un lloc fosc i dens, a un museu modern i amb una lluminositat especial. De fet, l’edifici mateix ha copat bona part de les imatges que molta gent ha anat penjant a les xarxes socials. I és que un equipament cultural de sis plantes al mig de la ciutat i amb aquesta rotunditat arquitectònica ha estat molt ben valorat. També l’admiració per la col· lecció d’art, que molts no coneixien i que per a d’altres ha estat un redescobriment molt important. A més, el Morera s’ha convertit en aquests mesos en una institució oberta a activitats de col·lectius, entitats, associacions..., que han fet un museu viu, habitat.

I a partir d’ara, què?

Després de prendre possessió de l’edifici, la nostra idea i els nostres esforços estan centrats ara a disposar dels recursos humans i econòmics suficients per desplegar la programació cultural i artística que s’espera del Morera. I per a això la Paeria no és suficient, necessitem el suport de les diferents administracions públiques. En aquest sentit, un dels objectius seria recuperar el pressupost anual d’adquisició d’obres, que es va perdre el 2009.

I quant als projectes més a curt termini?

Ara estem vivint de rendes de l’exposició inaugural, que s’allargarà fins al juny, però a la tardor començarem amb força amb el programa d’exposicions temporals i avançarem el cartell del 2026. La idea és organitzar tres mostres trimestrals a l’any a la primera planta de l’edifici. La primera, a l’octubre, tindrà color local, nacional i internacional