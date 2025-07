El llibre de la diada de Sant Jordi serà de fotos

El llibre d’aquest pròxim Sant Jordi serà de fotos. No competirà a les parades de les llibreries entre novel·les, assajos i poemaris sinó que en gaudiran gratis els lectors de SEGRE. El diari regalarà per la diada el volum gràfic Des del retrovisor, amb més de 150 imatges periodístiques captades durant gairebé quatre dècades pel que va ser responsable de la secció de fotografia, Lleonard Delshams.

Aquest nou volum d’Edicions de la Clamor, la particular aliança de cada 23 d’abril del Grup SEGRE i la diputació de Lleida, es va presentar ahir en un Institut d’Estudis Ilerdencs ple de gom a gom, en un acte amb el president de la corporació provincial, Joan Talarn; la directora de SEGRE, Anna Sàez; i l’autor de les fotografies, Lleonard Delshams. A la presentació també van acudir el subdelegat del Govern central, José Crespín, i la regidora de Cultura, Pilar Bosch, entre altres autoritats.

Anna Sàez va recordar que “cada any ens fa molta il·lusió regalar un llibre als lectors per Sant Jordi, però en aquesta ocasió encara més perquè és un llibre del Leo i constitueix un petit homenatge que va més enllà de la ciutat i la demarcació”. En aquest sentit, Joan Talarn va assegurar que “és un honor que tocava, perquè es tracta d’una persona que amb les seues fotos ha marcat la imatge de Lleida i Ponent des dels anys 80”.

El volum compta amb una introducció d’Oriol Bosch, del Museu Morera, pinacoteca que compta en dipòsit amb 46 imatges de Lleonard Delshams adquirides per la Generalitat per a la Col·lecció Nacional de Fotografia. Algunes figuren en aquest llibre, amb portada per a una acció de La Cubana l’any 1989 en ple carrer Major i que culmina amb fotografia arquitectònica, que Delshams exerceix amb mestria, ara que està jubilat, amb el mòbil.

“Tinc molt bons records del diari, m’ho he passat molt bé”

Fa sis anys que Lleonard Delshams es va jubilar com a responsable de fotografia de SEGRE des del 1983. Prop de quaranta anys d’“un treball molt sofert, sense horaris, t’ha d’agradar molt el que fas perquè si no...”, va explicar ahir el fotògraf a la presentació del llibre Des del retrovisor, en un acte que es va convertir en una recopilació de records de tota una vida de professional amb la càmera en mà.

Records que tenen a veure amb el mateix treball al diari: “Vam passar de revelar rodets en blanc i negre al laboratori al color i, a partir del 2002, a la revolució digital, que va ser tot un repte”; i sobretot amb els esdeveniments en els quals no es podia perdre ni un detall, des de la transformació urbana de Lleida fins a les cites polítiques (“pocs fotògrafs poden dir que han sopat amb el president Pujol a la Generalitat o que van conèixer Puigdemont en un lavabo quan ell tenia 19 anys i feia pràctiques a El Punt Diari”), socials (un dels concerts més sonats de la històrica Big Ben, la nit de Nadal amb la italiana Sabrina Salerno) o esportives (“l’autèntica bogeria col·lectiva que va despertar a la ciutat l’ascens del Lleida el 1993 a Primera divisió”). “Tinc molt bons records, m’ho vaig passar molt bé i tornaria a fer-ho”, va admetre Delshams.