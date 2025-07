Relats entre llibres i prestatges

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

Mertxe París (propietària d’El Genet Blau), Estefania Reñé (de La Sabateria) i Raquel Fontecha (de la irreductible) van presentar ahir a Lleida Tres llibreteres, un llibre escrit a sis mans, a la nova seu d’El Genet Blau a Blondel, inaugurada fa menys de dos setmanes. Malgrat haver quadruplicat la seua mida, el local es va quedar petit a causa de la gran quantitat d’assistents que van acudir a l’acte, entre els quals es trobaven l’històric llibreter de la ciutat i autor del pròleg de l’obra, Jordi Caselles, i Sonia Alins, dissenyadora de les il·lustracions i la portada del llibre. Tres llibreteres recopila una seixantena d’anècdotes viscudes per París, Reñé i Fontecha al llarg de la seua carrera i cada una porta per títol el nom d’una obra literària real. “Hi plasmem el nostre dia a dia, que es caracteritza per tenir una connexió especial amb els clients”, va afirmar Fontecha. Per la seua part, Reñé va explicar que el seu objectiu era “posar en relleu els lectors que entren a les nostres llibreries perquè donen sentit a la nostra feina”. L’obra, que va arribar en mans de les autores tot just tres hores abans de l’acte, segons París, a causa de dificultats logístiques, estava disponible ahir només en tapa tova malgrat que van assegurar que tenen la intenció d’editar-la pròximament en tapa dura.

La Seu i Tàrrega encaren la diada

La Seu d’Urgell començarà a celebrar Sant Jordi dimarts vinent amb una presentació literària a la biblioteca de Sant Agustí. Per dimecres, s’han previst dos activitats de lectura en veu alta al mateix espai i el passeig Joan Brudieu acollirà 39 parades de roses, llibres i un photocall. Per la seua part, els alumnes de centres educatius de Tàrrega, en el marc de la campanya del Pla Educatiu d’Entorn Jo Recomano, han elegit 21 llibres que aborden les diversitats funcionals com la sordesa, l’autisme, el TDAH o la síndrome de Down.

Sant Jordi arribarà a unes 60 ciutats d’arreu del món

El Consorci Catalunya Internacional llança des del 2015 la campanya #BooksAndRoses, que anima a organitzar i difondre actes relacionats amb Sant Jordi fora de Catalunya. Enguany, la tradició arribarà a una seixantena de ciutats de 28 països, que han previst 80 activitats.