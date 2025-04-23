Floristes lleidatans encaren la diada amb optimisme
Les roses són l’altre emblema de Sant Jordi i les floristeries lleidatanes encaren la campanya de vendes d’aquest any amb optimisme. “Tindrem molta feina, les previsions meteorològiques afavoriran que la gent passegi i que compri les roses a la floristeria del seu barri”, va apuntar Paloma Arroyo, presidenta del Gremi de Floristes de Lleida. El preu mitjà d’una rosa “partirà dels 4 o 5 €, depenent de la qualitat”, va assegurar. Per la seua part, Jael Trabazo, de Saüc Art Floral i Decoració de la Seu, va explicar que porten des de dissabte treballant intensament en els preparatius. Esperen vendre unes 3.000 roses i “la roja continuarà sent la més sol·licitada”, va dir. Els clients habituals, va afegir, “compren cada vegada amb més anticipació i n’hi ha molts que ja han vingut avui [per ahir] a emportar-se la seua”.