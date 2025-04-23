MÚSICA
Julieta, estrella demà a la Festa Major de l’Estudiantat de la UdL
Obre a Lleida la seua nova gira ‘Els 23 tour’, en un concert també amb Lluís Sánchez
La popular cantant barcelonina Julieta serà demà l’estrella de la 29 Festa Major de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (UdL), al campus de Cappont. Guanyadora del Premi Enderrock a l’artista revelació del 2023, la cantant obrirà precisament a Lleida la seua nova gira, Els 23 tour. Compartirà escenari amb el lleidatà Lluís Sánchez, titulat en Psicologia per la UdL i guanyador de la tercera edició del concurs Eufòria de TV3, que presentarà la cançó de la UdL en directe; i amb la cantautora lleidatana Elena Martínez, en una festa que s’allargarà fins a les 3.00 hores de divendres amb fins a nou discjòqueis. “Una proposta musical diversa i compromesa amb músics i DJ del territori, feta a mida per convertir el campus en una gran festa col·lectiva”, van assenyalar els organitzadors, el Consell de l’Estudiantat de la UdL. També van recordar que les classes es pararan a les 11.00 h per donar pas a una jornada lúdica a l’aire lliure. La zona enjardinada del campus de Cappont serà d’accés lliure durant la primera part de la jornada, en la qual s’han previst activitats com un torneig de vòlei (11.00), beer pong (11.30) i jocs tradicionals (11.30). Així mateix, els estudiants d’INEFC Lleida han preparat l’activitat Quants anys té realment el teu cos? (12.00) i la cultura popular hi serà present amb la colla castellera Los Marracos de la UdL, la colla bastonera Pla de l’Aigua i el grup sardanista Estol. Per accedir al recinte a partir de les 18.00, entrada: 9 €/11 €.