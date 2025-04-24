MÚSICA
El Petit de Cal Eril, amb nou disc tres anys després
El grup del lleidatà Joan Pons va llançar ahir al seu web l’àlbum ‘ERIL ERIL ERIL’. A les plataformes a partir del 9 de maig
El Petit de Cal Eril va anunciar ahir per sorpresa la seua tornada a l’actualitat musical després de tres anys de silenci discogràfic. La banda liderada pel cantant de Guissona Joan Pons va aprofitar la diada de Sant Jordi per llançar l’àlbum ERIL ERIL ERIL (Bankrobber), disponible en precompra en format de vinil a través del web del grup (elpetitdecaleril.com). Per al llançament oficial caldrà esperar fins al 9 de maig, quan les cançons podran trobar-se a totes les plataformes digitals i en botigues.
En un comunicat, El Petit de Cal Eril va informar que, per explicar les novetats en persona als seus fans, tenia previst instal·lar-se ahir al C.A.T. de Gràcia, a Barcelona, en un escenari en forma d’iglú de vent, un “espai alhora oníric i efímer” com el que acollirà els concerts de presentació del nou disc, dins del qual podrien escoltar-se ja les noves cançons i aconseguir el vinil de manera anticipada.
També van anunciar els primers concerts de presentació, que tindran lloc els dies 10, 11, 12 i 13 de juny a l’Ideal Centre d’Arts Digitals de la capital catalana, amb entrades ja a la venda.
Així, en el comunicat, la banda de Joan Pons va recordar que «el setembre del 2022, després de sis anys de saludable hiperactivitat, El Petit de Cal Eril es va acomiadar amb un cartell que indicava: “Tanquem per anar a pescar.” Llavors va arribar el silenci. Ningú no sap gaire bé com ha passat tot aquest temps, en quina cala ignota ha estat tirant la canya. Però malgrat el misteri, ja estem en disposició de confirmar que els anys de guaret han donat el seu fruit. El Petit de Cal Eril torna».
I el grup afegeix que «El Petit de Cal Eril torna igual com se’n va anar: sense gaires explicacions, gairebé per art de màgia. Sense fer soroll ja té llest un nou disc, 12 noves cançons que, si féssim cas del títol, ERIL ERIL ERIL, haurien de ser marca de la casa, ADN pur. Però com que en la primera cançó ja alerten que “jo ja no soc qui era”, doncs a veure».