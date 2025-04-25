ARTS
La dansa pren protagonisme
Arranca a la Universitat de Lleida l’activitat prèvia del Dia Internacional d’aquesta manifestació artística. La plaça Sant Joan acollirà avui l’actuació d’onze escoles
Després de la multitudinària celebració dimecres de la festa del llibre i la rosa, la dansa va agafar ahir el relleu a Lleida amb l’activitat prèvia del Dia Internacional d’aquesta manifestació artística, que se celebra a tot el món cada 29 d’abril. Integrants de companyies i escoles com Esbós Dansa, Grup de Dansa de la UdL i La Dansa Estudi van oferir diverses actuacions al claustre de les Heures de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida en l’estrena de la programació del Dia Internacional a la capital del Segrià, que s’estendrà fins dimecres vinent.
Es tracta d’una celebració impulsada cada any per l’Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida, que reuneix onze escoles: Ares Dance Studio, Arts Dansa, Cia. Dansa Montse Miret de Balaguer i de Mollerussa, Dancescape, Espai Dansa, Ed + E Dansa Montse Esteve de Guissona, Factoria D, La Dansa Estudi, l’escola Dance i Zona Making Of.
Avui divendres (18.00) la plaça Sant Joan acollirà la cita central amb l’actuació prevista de mig miler d’alumnes d’aquests centres de dansa, així com la lectura del manifest internacional a càrrec de ballarins d’aquestes escoles.
Dilluns, la Mostra de Dansa de Lleida es traslladarà a la plaça Blas Infante (19.00) amb l’actuació d’alumnes de l’Espai Dansa i Factoria D, mentre que dimarts (19.00) serà la plaça de la Llotja la que aculli aquesta activitat amb Arts Dansa, Dancescape i La Dansa Estudi. Aquest any, el programa inclourà també l’habitual sessió de curtmetratges Cafè Curt de l’últim dimecres de cada mes al Cafè del Teatre (20.30), amb la sessió Danses Curtes.