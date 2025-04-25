FESTIVAL
L’art visual de Sara Boldú estrena el PLA de Juneda
L’artista visual de les Borges Blanques Sara Boldú va inaugurar ahir a Juneda la seua exposició Artistes amb tractor, en l’aperitiu de la segona edició del Festival PLA de cine, que s’inaugurarà avui i projectarà 14 films fins diumenge. El Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) mostra una selecció del treball de fotografia de Boldú basat en imatges zenitals captades amb dron de l’activitat agrícola a Catalunya, que es converteixen en una fusió de línies i colors a vista d’ocell. L’exposició podrà visitar-se fins al 20 de juliol. El Festival PLA de cine rural s’inaugurarà avui (20.00 h) al Teatre Foment amb la música de Renaldo & Clara i la pel·lícula d’animació Mariposas negras, premi Goya de la categoria.