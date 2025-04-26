ARTS
La dansa es reivindica amb 500 ballarins a Sant Joan
La plaça Sant Joan es va omplir ahir de moviment amb la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dansa, un acte que va comptar amb la presència de 500 ballarins i ballarines d’onze escoles lleidatanes. Per commemorar l’efemèride s’han organitzat diversos actes com el que acollirà avui el Teatre Municipal de l’Escorxador amb l’espectacle de dansa Tantas flores, d’Alejandro Palomas i Chevy Muraday.
D’altra banda, algunes de les novetats són el canvi d’ubicació a la plaça de la Llotja de la mostra de les escoles privats de Lleida dimarts vinent 29 d’abril i l’exposició Shiryaev o el silenci de l’eruga, de Jordi Jové, al Teatre de la Llotja, que s’inaugurarà també dimarts.
La programació inclou una proposta cinematogràfica amb el cicle Cafè Curt, que dedicarà la sessió del dimecres 30 d’abril a la dansa.