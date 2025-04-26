EXPOSICIONS
Diàleg entre diferents èpoques de l’art
El Museu de Lleida i la Fundació Sorigué inauguren ‘Origen’, que explora el vincle entre història i contemporaneïtat. Amb una vintena d’obres, algunes d’exposades per primera vegada a Espanya
L’art històric del Museu de Lleida dialoga amb l’art contemporani de la Fundació Sorigué a l’exposició Origen, inaugurada ahir en el primer espai museístic. A través d’una vintena d’obres, la mostra –una creació conjunta entre ambdós institucions– estableix connexions entre diferents èpoques artístiques i aborda temàtiques universals que han travessat la història de l’art. “Convida a reflexionar sobre qüestions com la vida, la mort, el passat, o el llegat”, va assegurar Clara Arbués, directora del Museu de Lleida.
Per la seua part, Ana Vallés, presidenta de Sorigué i directora de la Fundació Sorigué, va explicar que el títol de l’exposició té dos accepcions: “Atansar i presentar la nostra col·lecció a la ciutat, seu de la fundació i del nostre treball, i mostrar que l’origen de la inspiració de l’art contemporani es troba, en part, en obres del Museu de Lleida.”
Entre les peces, destaquen un cap de ferro fos de Jaume Plensa que “dialoga” amb peces de la prehistòria, o l’obra Peinture pariétale sur toile de Miquel Barceló, que connecta amb la reproducció de les pintures de la Roca dels Moros del Cogul. Així mateix, s’exposen per primera vegada a Espanya obres com la projecció Albion, de Matt Collishaw. Segons van destacar les seues responsables, la mostra no requereix mediació per a la seua comprensió, perquè “les relacions són molt intuïtives”, va apuntar Vallés. “No és una proposta elitista ni complexa intel·lectualment”, va subratllar Arbués, que va afegir: “El projecte representa un pas important per al Museu, que busca obrir-se a nous públics i enfortir el seu vincle amb la ciutadania.”
Paral·lelament, Arbués va anunciar que el museu desenvoluparà un programa d’activitats educatives entorn de l’exposició i que ha previst organitzar, a més a més, un seguit de col·loquis entre professionals de l’art històric i contemporani per afegir valor a la proposta.
Portes obertes avui i demà i activitats paral·leles
El Museu de Lleida ha previst portes obertes gratuïtes avui i demà per visitar Origen. A més, demà, ha programat dos visites guiades a les 10.30 i a les 12.00 hores, amb inscripció prèvia al correu reserves@museudelleida.cat. L’exposició estarà oberta fins a l’11 de gener del 2026.