ARTS
La Mostra d’Igualada premia Campi Qui Pugui
Guardó del públic per a ‘Matres’, d’aquesta companyia lleidatana
L’espectacle Matres, de la companyia d’arts escèniques fundada a Castellserà Campi Qui Pugui, va guanyar ahir el Premi del Públic de la 36a edició de la Mostra d’Igualada. Es tracta d’un muntatge que aborda temes com la maternitat, la malaltia i la mort a través de la història del Jordi, un nen que creix en un poble envoltat de naturalesa i estimat per tres mares –la mare, la tia i l’àvia–.
Val a recordar que, el març passat, aquest espectacle ja va ser reconegut amb el Premi de la Crítica d’Arts Escèniques en la categoria Espectacle Per a Públic Familiar.
Les votacions de la Mostra es van formalitzar ahir de manera telemàtica per part del públic assistent. També es van donar a conèixer els Premis del Jurat, que van recaure en Ákri, de Manel Rosés (Millor Espectacle de Sala); La pedra de fusta, de la Companyia de Circ Eia (Millor Espectacle de Carrer); i Boja, de Mariona Esplugues (Millor Espectacle per a Joves). El jurat de la Mostra també va decidir atorgar aquest any tres mencions especials amb l’objectiu de reconèixer altres disciplines específiques dins de les arts escèniques com els titelles (La tormenta, de Cero en Conducta), la música (Nozing, de Uala) i la dansa (Porquoi un arbre est une poule?, de MA Compagnie – Marc Lacourt).