ART
Penelles comença a guanyar color
El Gargar inaugura la 10a edició amb el bateig de la Ganga, el capgròs del festival. Una desena d’artistes van començar ahir a treballar en els seus murals
Penelles va tornar ahir a vestir-se de festa i de color amb el començament del Gargar Festival de Murals i d’Art Rural, en una edició especial que commemora una dècada de transformació artística i comunitària al cor de la Noguera. Una cercavila inaugural va recórrer els carrers del municipi des de primera hora i va culminar amb la presentació oficial de la nova imatge del certamen: el capgròs de la Ganga, una au estepària que ha simbolitzat el Gargar des dels seus inicis. La comitiva festiva va estar acompanyada pels gegants i capgrossos locals, juntament amb la colla de gegants i grallers de Linyola. Aquesta edició pretén reivindicar la identitat rural, la cultura popular i el poder transformador de l’art.
Així mateix, va tenir lloc un taller d’il·lustració experimental dirigit per l’artista Quim Torres, que va combinar passejos per l’entorn natural de Penelles, tècniques de tinta i lleixiu, i la il·lustració en gran format. Els primers murals van començar a prendre forma al migdia amb la destacada participació d’Egeacrea i Luisa Estrada, dos dels deu artistes convidats de l’edició. A la tarda, estava prevista la presentació de la cervesa commemorativa dels 10 anys del Gargar, X Edition, així com que la jornada acabés amb música electrònica i urbana, i una sessió de monòlegs oberta i gratuïta.